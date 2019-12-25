Пенсионерка из Кронштадта передала "следователю" почти миллион рублей

Перед этим ей якобы позвонил внук, который сбил на пешеходном переходе девушку.

Пенсионерка отдала почти миллион рублей мошеннику, представившемуся следователем. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 88-летняя пенсионерка из Кронштадта. Она рассказала, что 26 апреля ей на домашний телефон позвонил неизвестный и представился ее внуком Михаилом. Он заявил, что сбил на автомобиле девушку. После этого трубку взял другой человек. Он представился следователем и сообщил, что для закрытия дела необходимо 1 900 000 рублей.

Пенсионерка сняла со своего счета 900 966 рублей. Около пяти вечера к ней пришел неизвестный, которому она и передала денежные средства. Мужчина попал на камеру видеонаблюдения во дворе. Приметы: славянская внешность, рост около 180 сантиметров, волосы темные, одет в коричневую куртку.

Ранее петербургские оперативники задержали подозреваемых в обмане пенсионеров на 2,5 млн рублей. Мошенники представлялись близкими родственниками пенсионеров и рассказывали о том, что попали в ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, им необходимы деньги.

Фото: Piter.tv