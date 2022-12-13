Пожилая петербурженка хотела купить квартиру и осталась без 2,8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Пожилая петербурженка хотела приобрести квартиры, а по факту осталась без жилья и денег. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 18 апреля обратилась 75-летняя пенсионерка. Она рассказала, что в период с 6 февраля по 10 апреля передала малознакомой по имени Виктория за покупку квартиры 2 850 000 рублей. Деньги не возвращены, квартира не получена.

Приметы неизвестной: женщина на вид 35 лет, европейской внешности, полная, рост 175 см, волосы короткие темные, одета в темную длинную куртку.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее по подозрению в мошенничестве были задержаны должностные лица Лужского психоневрологического диспансера.

Фото: Piter.tv