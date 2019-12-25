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В Петербурге пенсионеры отправили "сотрудникам ФСБ" более 4 млн рублей
Сегодня, 8:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге пенсионеры отправили "сотрудникам ФСБ" более 4 млн рублей

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Так они планировали доказать, что не отправляют деньги террористам.

В Петербурге пара пенсионеров перевела мошенникам более 4 млн рублей, чтобы доказать, что они не сотрудничают с террористами. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 69-летних пенсионеров, им 28 июня позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками ФСБ. Они сообщили пожилым петербуржцам, что те якобы отправляют деньги террористам, и чтобы доказать свою непричастность, предложили сотрудничать. В течение дня супруги посещали различные отделения банков, снимая деньги, после чего через они перевели на неизвестные счета 4 270 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в  Лужском районе пенсионерка оформила кредиты в 4 банках и перевела мошенникам 3 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, фсб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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