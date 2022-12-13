Пожилой петербуржец перевел "брокеру" 3,8 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Петербурге пожилой мужчина перевел "брокеру" почти 4 млн рублей, стало известно Piter.tv.

По словам 76-летнего петербуржца, с 11 по 14 апреля ему на мобильный позвонил неизвестный и представился брокером. Он предложил пенсионеру вложить деньги в биржу, чтобы в дальнейшем получить доход. После этого в течение нескольких дней пожилой петербуржец переводил деньги на неизвестный счет. Материальный ущерб составил 3 802 725 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее пожилая петербурженка хотела купить квартиру и осталась без 2,8 млн рублей.

Фото: Piter.tv