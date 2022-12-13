В Петербурге 82-летний пенсионер перевел 40 млн рублей мошенникам

Незнакомец предложил перевести деньги на безопасные счета, чтобы сохранить их от возможных мошеннических действий.

В Петербурге пожилой мужчина лишился 40 миллионов рублей. Он перевел деньги на "безопасный счет", который ему продиктовали мошенники. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавший 82-летний пенсионер рассказал, что еще 9 января ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Незнакомец предложил перевести деньги на безопасные счета, чтобы сохранить их от возможных мошеннических действий.

Пенсионер перевел на указанный счет 40 миллионов рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

В конце прошлого года в Петербурге пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 14 млн рублей.

Фото: Piter.tv