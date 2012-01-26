В Петербурге пенсионер лишился 9 млн рублей

В июне женщина снова позвонила пенсионеру и призналась, что она мошенница.

В Приморском районе Петербурга пенсионер лишился более 9 млн рублей, поверив мошеннице. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 88-летнего пострадавшего пенсионера, с конца мая ему звонила женщина, которая представлялась сотрудницей Федеральной службы финансового мониторинга. Звонившая уговорила пожилого мужчину снять деньги со своего счета и передать курьеру. Пенсионер передал курьеру более 9 млн рублей.

В июне женщина снова позвонила пенсионеру и призналась, что она мошенница. Также звонившая сообщила, что на счетах мужчины больше нет денежных средств, поэтому он ей больше неинтересен. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские задержали подозреваемую в совершении мошенничества в отношении 88-летней петербурженки.

Фото: Piter.tv