Неизвестный продал пожилому петербуржцу 9 комплектов постельного белья за 60 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Доверчивый пенсионер купил у незнакомого мужчины девять комплектов постельного белья за 60 тысяч рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился 76-летний пенсионер, проживающий в доме по Дунайскому проспекту. Он сообщил, что 26 июля около 12:30 его предложил довезти до дома с улицы Расстанной неизвестный мужчина. Неизвестный во время поездки, путем злоупотребления доверием пенсионера, уговорил его приобрести 9 комплектов постельного белья. Пенсионер заплатил за них 60 тысяч рублей.

Приметы неизвестного: мужчина неславянской внешности, на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, нормального телосложения, волосы короткие, темного цвета, смуглый цвет кожи. Был одет: поло черного цвета, джинсы темного цвета, кеды темного цвета. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

На прошлой неделе пенсионерка из Ленобласти отдала более 300 тысяч рублей заграничному другу по переписке.

Фото: pexels