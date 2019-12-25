Пенсионер считает, что стоимость является завышенной, полагает, что в отношении него совершены мошеннические действия.

В Петергофе пенсионер купил 30 банок икры за 30 тысяч рублей, а потом обратился в полицию. Об этом стало известно Piter.tv

В полицию 26 октября обратился 81-летний пенсионер. Он рассказал, что в этот день около 14:15 к нему в квартиру пришёл неизвестный и убедил приобрести 30 банок икры за 30 000 рублей. Пенсионер считает, что стоимость является завышенной, полагает, что в отношении него совершены мошеннические действия.

Приметы продавца: мужчина кавказской внешности, на вид 20-25 лет, одет в темную одежду, на левой руке перстень с камнем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также одна пожилая петербурженка перевела "сотрудникам банка" 1,2 млн рублей.

Фото: pxhere.com