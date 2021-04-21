В Росприроднадзоре рассказали об итогах осмотра реки Волковки с пеной

В момент осмотра в каналу сбросили вещества.

Сотрудники Росприроднадзора и "Водоканала Санкт-Петербурга" осмотрели Волковский канал и реку Волковку, где утром 21 апреля заметили пену. Следов сброса не обнаружили. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

В ходе осмотра специалисты обнаружили обильное пенообразование в месте впадения реки в Волковский канал. Они исследовали 20 выпусков сточных вод от улицы Ярослава Гашека до улицы Фучика, которые находятся на балансе "Водоканала". Выпуски функционируют в штатном режиме.

В канале в районе Поселковой улицы, 12б в момент осмотра произошел сброс сточных вод с повышенным содержанием поверхностно-активных веществ с территории промзоны.

Результаты осмотра передали комитету по природопользованию.

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