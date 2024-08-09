Шедшая из-за рубежа парусная яхта села на мель у Кронштадта

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, и разлива нефтепродуктов не произошло.

Транспортная полиция начала расследование инцидента, произошедшего в пятницу, 9 августа: парусная яхта села на мель в акватории Финского залива недалеко от Кронштадта.

Согласно полученной информации, яхта застряла на мели. Полицейские установили, что судно, прибывшее из-за границы, село на камни в акватории Финского залива.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, и разлива нефтепродуктов не произошло. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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Видео: Telegram / Транспортная полиция СЗФО