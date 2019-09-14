Памятник Иоганну Себастьяну Баху открыли в Петербурге

Торжественная церемония открытия состоялась в полдень, 14 сентября. За тем, как памятник выглядит в обычном городском пейзаже, посмотрел мобильный корреспондент Piter.TV.
Отметим, что в праздничной церемонии приняли участие представители Смольного и генконсул Германии в Петербурге Эльтье Адерхольд. Новый памятник расположился напротив монумента писателю Иоганну Вольфгангу Гете, которого, как и Баха, также создал скульптор Левон Лазарев.
Отметим, что открытие памятника стало знаковым событием в рамках фестиваля EARLYMUSIC. В Академической капелле сегодня представят программу "Иоганн Себастьян Бах и его отражения".
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Видео: Piter.TV
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