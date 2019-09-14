  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:59
71
arteliseev
Код вставки плеера

Памятник Иоганну Себастьяну Баху открыли в Петербурге

0 0

Памятное изваяние появилось перед зданием Петрикирхе на Невском проспекте.

Торжественная церемония открытия состоялась в полдень, 14 сентября. За тем, как памятник выглядит в обычном городском пейзаже, посмотрел мобильный корреспондент Piter.TV.

Отметим, что в праздничной церемонии приняли участие представители Смольного и генконсул Германии в Петербурге Эльтье Адерхольд. Новый памятник расположился напротив монумента писателю Иоганну Вольфгангу Гете, которого, как и Баха, также создал скульптор Левон Лазарев.

Отметим, что открытие памятника стало знаковым событием в рамках фестиваля EARLYMUSIC. В Академической капелле сегодня представят программу "Иоганн Себастьян Бах и его отражения". 

Ранее на Piter.TV - Петербуржцев приглашают в "Винтажное путешествие" по железной дороге

Видео: Piter.TV

Теги: город, иоганн себастьян бах, музыка, памятник
Категории: Культура, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии