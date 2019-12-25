Прокуратура Петербурга встала на защиту пенсионерки, упавшей в книжном на Комсомола

В пользу пожилой женщины, пострадавшей при падении на неровном полу, взыскано 250 тыс. рублей.

Прокуратура Центрального района провела проверку по обращению 87-летней местной жительницы в связи с причинением вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в книжном магазине на улице Комсомола, заявительница поскользнулась в торговом зале, потеряла равновесие и упала. В результате чего получила тяжелую травму в виде перелома бедра. Причиной падения явился неровный пол в помещении магазина.

Прокурор района обратился с иском в суд в защиту прав пенсионерки о взыскании денежной компенсации морального вреда. Требования надзорного ведомства удовлетворены, с ответчика в пользу пожилой пострадавшей взыскано 250 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга занялась делом буйного хозяина стаффов.

Фото: Piter.TV