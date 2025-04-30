Падение пассажирок с эскалатора на "Василеостровской" попало на видео

Две женщины упали, когда эскалатор возобновил работу после остановки.

Прокуратура метрополитена Петербурга проводит проверку в связи с падением пассажирок на эскалаторе станции "Василеостровская". Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, инцидент произошел утром 30 апреля. Две женщины упали, когда эскалатор возобновил работу после остановки. Одна из пострадавших обратилась за помощью к медикам.

Представители подземки заявили, что причина падения – "собственная неосторожность пассажирки, которая при падении сбила другую пассажирку, не державшуюся за поручень".

Специализированная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации оборудования эскалаторов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга