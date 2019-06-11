На "Василеостровской" две женщины упали с эскалатора

Одну из пострадавших передали медикам, вторая покинула станцию, не обратившись за помощью.

В Петербурге на станции метро "Василеостровская" пассажирки упали с эскалатора. Об этом рассказали в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" во "ВКонтакте".

Инцидент произошел утром 30 апреля. Две женщины не удержались, когда эскалатор возобновил движение после остановки. По информации "Фонтанки", представители подземки сообщили, что причина падения – "собственная неосторожность пассажирки, которая при падении сбила другую пассажирку, не державшуюся за поручень".

Одну из пострадавших передали медикам, вторая покинула станцию, не обратившись за помощью. Все обстоятельства случившегося выясняют с помощью записей с камер видеонаблюдения.

Ранее мы сообщили о том, что полицией разыскиваются лица, совершавшие противоправные действия в петербургском метро. Возбуждено уголовное дело ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров