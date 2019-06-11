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На "Василеостровской" две женщины упали с эскалатора
Сегодня, 14:22
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На "Василеостровской" две женщины упали с эскалатора

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Одну из пострадавших передали медикам, вторая покинула станцию, не обратившись за помощью.

В Петербурге на станции метро "Василеостровская" пассажирки упали с эскалатора. Об этом рассказали в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" во "ВКонтакте". 

Инцидент произошел утром 30 апреля. Две женщины не удержались, когда эскалатор возобновил движение после остановки. По информации "Фонтанки", представители подземки сообщили, что причина падения – "собственная неосторожность пассажирки, которая при падении сбила другую пассажирку, не державшуюся за поручень". 

Одну из пострадавших передали медикам, вторая покинула станцию, не обратившись за помощью. Все обстоятельства случившегося выясняют с помощью записей с камер видеонаблюдения. 

Ранее мы сообщили о том, что полицией разыскиваются лица, совершавшие противоправные действия в петербургском метро. Возбуждено уголовное дело ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров

Теги: василеостровская, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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