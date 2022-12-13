К пятнице в Петербург придёт оттепель

Старый Новый год мы снова встретим при плюсовой температуре, и скорее всего с дождем.

Во вторник, 10 января, атмосферный фронт с запада подошел к Ленинградской области и в ближайшее время в Петербурге пойдет более интенсивный снег. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

С прохождением атмосферного фронта через город температура воздуха повысится до -5….-3 градусов и вечером приблизится к норме для этих дней. Александр Колесов, синоптик

Уже со среды в Северной столице установится слабоморозная погода, а днём в пятницу придёт оттепель. Временами будут идти осадки в виде снега и мокрого снега.

Старый Новый год мы снова встретим при плюсовой температуре, и скорее всего с дождем. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv