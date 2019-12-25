Девочка из Ленобласти попала в больницу после семейного пикника

Родители вернулись домой, оставив девочку гулять самостоятельно. Спустя пять часов она вернулась, вела себя неадекватно и не реагировала на замечания.

В Ленобласти госпитализирована 12-летняя школьница из деревни Почап Лужского района. Девочка с семьей отправилась на пикник в лес, после чего осталась одна и вернулась домой в бессознательном состоянии.

Как сообщает spb.aif.ru со ссылкой на правоохранителей, девочка отравилась неизвестным веществом и была госпитализирована в критическом состоянии.

Ее 39-летний отец, работающий охранником, рассказал полиции, что в воскресенье семья отправилась отдыхать в лес. Родители вернулись домой, оставив девочку гулять самостоятельно. Спустя пять часов она вернулась, вела себя неадекватно и не реагировала на замечания.

Родители вызвали скорую помощь, и девочку доставили в больницу. Полиция и следственный комитет Ленинградской области проводят расследование обстоятельств происшествия.

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Фото: Unsplash (Priscilla Du Preez: носит иллюстративный характер)