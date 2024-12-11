По факту отравления детей угарным газом на улице Ткачей началась прокурорская проверка

Прокуратура занимается расследованием обстоятельств случившегося, по итогам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.

Прокуратура Невского района Петербурга инициировала проверку после отравления трёх подростков угарным газом в одной из квартир жилого дома. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, происшествие случилось в доме на улице Ткачей.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в Детскую больницу №5 имени Филатова доставили 16-летнюю студентку колледжа, 11-летнего ученика 4 класса, и 14-летнюю девочку-подростка с симптомами острого отравления угарным газом.

Предполагается, что причиной трагедии могла стать поломка газовой колонки. Прокуратура занимается расследованием обстоятельств случившегося, по итогам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV