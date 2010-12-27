Изменить отношение Запада к Крыму возможно, однако для этого, с одной стороны, России нужен выход на западные СМИ для донесения позиции, а с другой, Москве от непризнания региона Европой и США "ни жарко, ни холодно". Такое мнение высказал политолог Владимир Брутер.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", президент Чехии Милош Земан высказался по поводу референдума в Крыму и "ухода" Косово от Сербии. По его мнению, Запад демонстрирует политику двойных стандартов: референдум в Крыму - незаконная аннексия, а самостоятельность Косово вопреки резолюции СБ ООН - это норма.



По словам президента Чехии, он отказался назначить посла в Приштине после отторжения Косов, этот пост до сих пор свободен. Помимо этого, Чехия не принимает у себя поверенного в делах Косово в Праге.



По мнению Владимира Брутера, Запад демонстрирует не двойные стандарты, а просто меняет их под себя. Он также отметил, что у Запада нет хорошего отношения к Косово, а Приштина до сих пор не имеет местного правительства.



Эксперт не упустил и тему Крыма. По его мнению, России нужен выход на западные СМИ для донесения своей позиции, однако от непризнания региона Европой и США "ни жарко, ни холодно".