В четверг в Пулково отменили 13 рейсов

Среди них как международные, так и внутренние рейсы.

В четверг, 13 августа, пассажиры 13 рейсов не смогли вылететь из аэропорта Пулково ― они были отменены. Об этом свидетельствуют данные на электронном табло.



Речь идет о рейсах в Симферополь, Сочи, Мурманск, Анталью, Даламан, Бодрум, Будапешт, Париж и Шанхай. Отметим, что в этом списке нет Москвы: рейсы в столицу нередко отменяют.



Один рейс — в Екатеринбург — задержат.

Накануне поступило сообщение о заминировании аэропорта, на его работе это никак не сказалось.

Фото: Аэропорт Пулково / VK