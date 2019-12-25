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В четверг в Пулково отменили 13 рейсов
Сегодня, 7:15
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В четверг в Пулково отменили 13 рейсов

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Среди них как международные, так и внутренние рейсы.

В четверг, 13 августа, пассажиры 13 рейсов не смогли вылететь из аэропорта Пулково ― они были отменены. Об этом свидетельствуют данные на электронном табло.

Речь идет о рейсах в Симферополь, Сочи, Мурманск, Анталью, Даламан, Бодрум, Будапешт, Париж и Шанхай. Отметим, что в этом списке нет Москвы: рейсы в столицу нередко отменяют

Один рейс — в Екатеринбург — задержат.

Накануне поступило сообщение о заминировании аэропорта, на его работе это никак не сказалось. 

Фото: Аэропорт Пулково / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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