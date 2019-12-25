В понедельник 29 июня в Пулково отменили 12 рейсов

В понедельник, 29 июня, 15 рейсов из Пулково были отменены. Об этом свидетельствуют данные электронного табло.
Большинство рейсов должно было отправиться в Москву в аэропорт "Внуково". Также не состоятся полеты в Ереван и Баку на 14:15 и 22:55 соответственно.
Ранним утром также пришлось ожидать своего рейса пассажирам компании "Северсталь" в Архангельск.
Отметим, что на данный момент Пулково открыт только для полуночи. Исключения составляют вывозные спецрейсы из-за границы. Возможно, аэропорт вернется к круглосуточной работе с 1 июля.
Фото: "Аэропорт Пулково" / VK
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