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Откусивший ухо оппоненту в драке петербуржец предстанет перед судом
Сегодня, 14:37
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Откусивший ухо оппоненту в драке петербуржец предстанет перед судом

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Злоумышленник откусил часть уха оппонента, потому что "у него не было выбора".

Прокуратура Курортного района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего горожанина. Ему вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

Следствие утверждает, что ночью 23 июля фигурант около дома 422 по Приморскому шоссе, в ходе конфликта с потерпевшим, ударил последнего рукой по лицу, после чего откусил часть правой ушной раковины. 

Мужчина вину признал, пояснил, что все произошло случайно. Конфликт между ним и пострадавшим перерос в драку. Злоумышленник откусил часть уха оппонента, потому что "у него не было выбора". 

Уголовное дело направлено в Зеленогорский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан агрессивный посетитель ночного клуба. 

Фото: Piter.TV 

Теги: откусил ухо, прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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