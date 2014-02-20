Откусивший ухо оппоненту в драке петербуржец предстанет перед судом

Злоумышленник откусил часть уха оппонента, потому что "у него не было выбора".

Прокуратура Курортного района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего горожанина. Ему вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Следствие утверждает, что ночью 23 июля фигурант около дома 422 по Приморскому шоссе, в ходе конфликта с потерпевшим, ударил последнего рукой по лицу, после чего откусил часть правой ушной раковины.

Мужчина вину признал, пояснил, что все произошло случайно. Конфликт между ним и пострадавшим перерос в драку. Злоумышленник откусил часть уха оппонента, потому что "у него не было выбора".

Уголовное дело направлено в Зеленогорский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV