В Особняке Брюллова в Петербурге открывается выставка "Про девочку"

Посетить выставку можно будет с 17 мая и до 30 июня.

В Особняке Брюллова, расположенного на набережной Лейтенанта Шмидта, открывается выставка "Про девочку" московской художницы Наталии Лукомской. Об этом в субботу, 15 мая, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В своих работах художница предпочитает исследовать собственный внутренний мир, а также найти путь к своему "внутреннему ребёнку". Благодаря её творчеству каждый зритель способен лучше узнать себя.

С января 2018 по август 2019 года создавался проект "Про девочку". Первыми работами являются "Девочка и зонтик", а также "Самоценность". Стоит отметить, что работы проекта заняли третье место в международном конкурсе "JIA Illustration Award 2020" в Японии. К тому же, художница стала частью ассоциации японских иллюстраторов.

Неизменным остается одно: в этих работах есть Девочка. Картины кажутся наивными и легкими, но они для меня очень глубокие и искренние. Наталия Лукомская, художник.

Ранее мы писали, что в Этнографическом музее откроется выставка с артефактами из Катара.

Фото: talusha.3bb.ru