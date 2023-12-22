Движение по путепроводу над Мурманским шоссе на развязке в Кудрово откроют в июне

По просьбам жителей вместо обочины на Промышленной улице был оборудован относительно широкий тротуар, который останется и после завершения строительных работ.

На днях был завершен пешеходный путь по Промышленной улице. В зимний период эта улица служила альтернативным маршрутом в связи с закрытием части Кудровского проезда в рамках строительства новой развязки. Об этом сообщается в Telegram-канале Dorogi_lo.

Сам Кудровский проезд соединяет часть Кудрово и проспект Большевиков в Петербурге. По просьбам жителей вместо обочины на Промышленной улице был оборудован относительно широкий тротуар, который останется и после завершения строительных работ. В будущем, когда Кудровский проезд станет шире, на сложном перекрестке Центральная – Строителей – Кудровский проезд будет построен подземный пешеходный переход. На этой неделе строители приступят к обустройству большого котлована на этом месте. Для этого в прошлом году были снесены находившиеся здесь гаражи.

Рядом с этим участком ведется строительство нового путепровода над Мурманским шоссе. Укладка асфальтового покрытия на нем запланирована на следующую неделю. Также в ближайшее время ожидается переключение движения на новый путепровод и разборка старого моста над шоссе у торгового центра "Мега".

Ранее мы сообщили о том, что ремонт трассы до Коробицыно стартует в Ленобласти.

Фото: Telegram / Dorogi_lo