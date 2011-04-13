В СберИнвестициях было открыто уже более 400 тысяч ИИС-3

Одновременно растут и объёмы вложений: чистый приток средств в ИИС-3 за первый квартал составил 13,6 млрд рублей, что в 6 раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

В СберИнвестициях было открыто уже более 400 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3). Только с начала 2025 года клиенты СберИнвестиций открыли более 95 тысяч ИИС-3, из них 60 тысяч — в первом квартале. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестерoвский.

Одновременно растут и объёмы вложений: чистый приток средств в ИИС-3 за первый квартал составил 13,6 млрд рублей, что в 6 раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Общий объём активов на ИИС-3 в СберИнвестициях достиг 66 млрд рублей, половина из которых — на трансформированных счетах.

Спрос на ИИС-3 устойчиво растёт. Это инструмент для тех, кто думает в долгую: как сохранить, приумножить, получить налоговую льготу и остаться гибким. Возможность освободить доход до 30 млн рублей от налога — это важный стимул. СберИнвестиции также предоставляют возможность вывода дивидендов на банковский счёт без потери права на налоговую льготу, что делает ИИС-3 особенно удобным инструментом для инвесторов, ориентированных на пассивный доход. Отмечу, что основной рост ИИС-3 мы видим за счет состоятельного сегмента. При этом сохраняется необходимость сделать инструмент более подходящим для массового инвестора. Считаем, что для этого не целесообразно дальнейшее увеличение минимального срока владения ИИС-3, необходимого для получения налоговых льгот. Планируемое увеличение этого срока до 10 лет может затруднить использование ИИС-3 массовыми инвесторами и снизить его привлекательность для них. Мы также предлагаем вернуть возможность получать льготу на долгосрочное владение бумагами, а также разрешить брокерам самим передавать в ФНС данные о трансформации ИИС, чтобы процесс для инвестора был бесшовным. Отдельным стимулом для дальнейшего развития ИИС3 может стать создание семейного инструмента на его основе. Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка

По данным Банка России от крупнейших участников рынка, количество ИИС-3 на конец первого квартала составило около 866 тыс. счетов, доля Сбера на рынке — около 40%.

Рост клиентской базы и региональная динамика

С января по май 2025 года к СберИнвестициям присоединились на 47% больше клиентов, чем за аналогичный период прошлого года. Общая клиентская база брокера превысила 7 млн человек.

Существенный вклад в рост нетто-притоков обеспечили Сибирский, Северо-Западный и Уральский федеральные округа, помимо Москвы. Таким образом, инвестиции становятся частью финансового поведения и повседневных решений не только в Москве, но и в регионах. Мы видим, как растёт зрелость — люди сравнивают, считают, выбирают осознанно, — отметил Руслан Вестеровский.

Смена инвестиционных стратегий

Инвесторы с крупными суммами традиционно отдают предпочтение более консервативным инструментам, таким как облигации. В настоящее время наблюдается явный сдвиг спроса от выпусков с плавающим купоном к длинным облигациям с фиксированным купоном, поскольку инвесторы стремятся зафиксировать высокую купонную доходность на длительный срок. Аналогичная тенденция отмечается и в первичных размещениях таких бумаг.

В результате, в первом квартале чистый приток средств в корпоративные облигации с фиксированным купоном в СберИнвестициях превысил 70 млрд рублей и составил 46% от всех нетто-покупок. Второе место по популярности заняли ОФЗ с фиксированным доходом, на которые пришлось 14% всех вложений.

Инвесторы с меньшими объемами активов, как правило, выбирают более рискованные инструменты — акции. Сейчас Сбер фиксирует рост интереса к этому сегменту: если в четвертом квартале 2024 года нетто-покупки акций составляли лишь 1,7 млрд рублей, то в первом квартале 2025 года этот показатель вырос до 15 млрд рублей, или 10% от всех нетто-покупок. В апреле-мае доля акций в структуре нетто-покупок продолжила увеличиваться — с 10% до 25%.

Фото: Piter.tv