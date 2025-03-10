На намыве Васильевского острова открыли новую площадку детского сада № 37

Новый детский сад расположился на улице Виктора Конецкого дом 5, стр. 1.

На намывных территориях Васильевского острова открыли новую площадку детского сада № 37. В детский сад смогут ходить 70 детей. Здесь расположены ясли и 3 дошкольные группы, рассказал портал "Строительный Петербург".

По поручению губернатора Санкт-Петербурга образовательное учреждение оснащено всем необходимым для обучения детей. Здесь есть своя мультимедийная студия, зал для художественного творчества, спортзал, соляная комната.

Новый детский сад расположился на улице Виктора Конецкого дом 5, стр. 1. Объект станет важной частью социальной инфраструктуры микрорайона и всего намыва Васильевского острова.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"