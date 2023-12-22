Пожилая петербурженка отдала неизвестным 2,6 млн рублей, 21 тысячу долларов и 9 тысяч евро

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В Петербурге 77-летняя пенсионерка передала мошенникам более пяти миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Как рассказала пострадавшая, в период с 15 по 27 января ей позвонил мужчина и представился сотрудников полиции. Пенсионерке сообщили, что на её счетах происходят подозрительные операции и под предлогом сохранности денежных средств убедили её передать денежные средства неизвестной женщине.

Днём 27 января пожилая петербурженка в ТРК на Караваевской улице передала неизвестной женщине 2 млн рублей, 21 900 долларов США, 9550 евро. Также в этот день уже у дома на Лесном проспекте пенсионерка передала неизвестной женщине ещё 600 тысяч рублей. Общий ущерб составил около 5 500 000 рублей.

Приметы: женщина на вид около 60 лет, рост 160, стройная, волосы светлые средней длины, черная куртка, черные штаны, черные ботинки, светлая шапка.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Также накануне в Петербурге инженер взяла кредиты и перевела на "безопасный" счет 5,8 млн рублей.

Фото: Piter.tv