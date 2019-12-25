Пожилой петербуржец отдал на сохранение 7 млн рублей "сотруднику ФСБ"

Пожилой петербуржец днём 23 и 24 ноября дважды передал денежные средства неизвестной женщине, на вид 60-65 лет.

В Центральном районе Петербурга пенсионер доверился "сотрудникам ФСБ" и передал им все имеющиеся у него сбережения. Подробности стали известны Piter.tv.

По словам 77-летнего пенсионера, в период с 20 по 24 ноября ему звонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Звонивший сообщил пожилому мужчине, что с его счетов мошенники пытаются снять денежные средства. Он убедил пенсионера обналичить денежные средства, и передать их на сохранение "сотруднику".

Пожилой петербуржец днём 23 и 24 ноября дважды передал денежные средства неизвестной женщине, на вид 60-65 лет. Общая сумма ущерба составила 7 300 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ещё один пожилой петербуржец за 8 месяцев перевёл мошенникам 10 млн рублей.

Фото: Piter.tv