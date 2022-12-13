Сбер по итогам 2022 года получил прибыль более 300 млрд рублей

Эксперты положительно оценили результаты работы Сбера в прошлом году.

Сбер представил сокращенную отчетность по российским стандартам бухучета (РСБУ) за декабрь и весь 2022 год. Чистая прибыль банка в последнем месяце 2022 года подскочила на 40,1% по сравнению с данными за декабрь 2021 года – до 125,5 млрд рублей. Чистая прибыль за весь год составила 300,2 млрд рублей.

Чистый процентный доход за год увеличился на 5,2% до 1,70 трлн рублей. Чистый комиссионный доход поднялся на 6,2% до 614,8 млрд рублей по итогам прошлого года. Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты назвали результаты положительными и оптимистичными не только для самого Сбера, но и для всего банковского сектора.

Драйвером роста доходов стали ипотечное и прочее розничное кредитование, а также увеличение платежных оборотов. Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global

Декабрь был очень сильный, тем более конец года был поддержан стоимостью риска. Плюс нам нравится, что по итогам года есть снижение операционных расходов. Елена Царева, старший аналитик BCS Global Markets

Как отметил старший аналитик Альфа Банк Евгений Кипнис, финансовые результаты Сбера превзошли ожидания рынка.

Мы ожидали, что в декабре прибыль у Сбербанка будет меньше, потому что традиционно база расходов в конце года выше. Но в декабре Сбербанку удалось показать прибыль даже чуть выше уровня ноября за счет более низких резервов. Евгений Кипнис, старший аналитик Альфа Банк

Эксперты подчеркивают, что финансовые результаты были достигнуты без использования послаблений Банка РФ, в том числе, таких, как разрешение не учитывать негативную переоценку ценных бумаг и курсовые разницы.

Директор Группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства Ирина Носова рассказала, что ожидания агенства в отношении укрепления позиций Сбербанка по сравнению с результатами сложного для банковской системы I полугодия 2022 года оправдались. По её словам, положительный финансовый результат Сбера послужит основным источником прибыли всего банковского сектора.

Фото: Piter.tv