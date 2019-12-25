Бельский рассказал, что повлияет на стоимость проезда в Петербурге в 2027 году

Бюджет Петербурга определит, насколько подорожает проезд в 2027 году.

Стоимость поездок в общественном транспорте Петербурга в 2027 году будет зависеть от параметров городского бюджета. Об этом председатель Законодательного собрания Александр Бельский заявил в эфире радио КП-Петербург.

По словам Бельского, действующие тарифы не покрывают себестоимость перевозок. Разницу между расходами транспортных предприятий и платежами пассажиров компенсирует город. Сейчас на эти цели из бюджета направляют более 64 млрд рублей. Оценить возможное изменение цен можно будет после расчетов комитета по тарифам.

Ранее председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок отмечал, что вероятное повышение может затронуть прежде всего разовые поездки. По его данным, так называемым гостевым тарифом пользуются около 1,5 % пассажиров. Те, кто регулярно ездит на общественном транспорте, оплачивают поездки с помощью "Подорожника" или Единой карты петербуржца и тратят примерно две трети от стоимости разового билета.

В 2025 году тарифы в Петербурге повышали дважды. В январе разовая поездка в метро подорожала с 70 до 81 рубля, а в наземном транспорте — с 65 до 75 рублей. Стоимость поездки по "Подорожнику" в метро выросла с 49 до 56 рублей, на наземном транспорте — с 44 до 51 рубля.

В августе того же года тарифы увеличили в среднем на 6,5 %. Разовая поездка в метро стала стоить 86 рублей, а в наземном транспорте — 80 рублей. Тогда же ввели единый тариф по "Подорожнику" и Единой карте петербуржца — 60 рублей за поездку на любом виде транспорта. Ранее стоимость проезда по этим картам в метро и наземном транспорте различалась.

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Фото: Piter.TV