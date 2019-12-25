К 2033 году в Ленобласти появится новый промышленный комплекс

Особую экономическую зону "Усть-Луга" реализуют в один этап.

В Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области создадут особую экономическую зону "Усть-Луга". Проект утвержден, завершить его реализацию планируется до 2033 года. Об этом сообщили в комитете градостроительной политики региона.

Проект предусматривает создание производственного комплекса, в состав которого войдут промышленные и складские объекты. Работы будут выполняться в один этап.

Помимо производственных площадок, на территории особой экономической зоны предусмотрено создание инженерной и транспортной инфраструктуры. В частности, планируется разместить объекты автомобильного и трубопроводного транспорта.

Также в состав комплекса войдут объекты связи и коммунального назначения. Таким образом, новая территория будет объединять производственные и складские площадки с необходимой для их работы транспортной и инженерной инфраструктурой.

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Фото: Piter.TV