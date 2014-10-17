Петербурженку оштрафовали за оскорбительные комментарии о мигрантах и полиции

Суд назначил женщине штраф в размере 10 тысяч рублей.

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга привлек местную жительницу к административной ответственности за публикацию в мессенджере комментария, содержащего признаки возбуждения ненависти и вражды.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, в ходе проверки одного из публичных каналов было установлено, что женщина разместила сообщение с оскорбительными высказываниями в адрес уроженцев республик Центральной Азии, а также сотрудников органов внутренних дел.

Дело рассмотрели в отсутствие ответчицы, поскольку она не явилась на судебное заседание.

Суд признал женщину виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил ей административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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Фото: Piter.tv