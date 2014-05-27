Стало известно, какими инфекциями будут болеть россияне в предстоящем эпидемиологическом сезоне

В осеннем сезоне жители России чаще всего будут болеть коронавирусом и гриппом. Об этом на портале РИА Новости рассказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.
По словам специалиста, COVID-19 органично встроится в структуру острых респираторных заболеваний. Кроме того, жители страны будут переносить ОРВИ, грипп.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге вновь выросло суточное число заболевших коронавирусом.
Фото: pexels
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