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Стало известно, какими инфекциями будут болеть россияне в предстоящем эпидемиологическом сезоне
Сегодня, 12:23
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Стало известно, какими инфекциями будут болеть россияне в предстоящем эпидемиологическом сезоне

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Забыть про коронавирус пока не удастся.

В осеннем сезоне жители России чаще всего будут болеть коронавирусом и гриппом. Об этом на портале РИА Новости рассказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

По словам специалиста, COVID-19 органично встроится в структуру острых респираторных заболеваний. Кроме того, жители страны будут переносить ОРВИ, грипп.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге вновь выросло суточное число заболевших коронавирусом.

Фото: pexels

Теги: здоровье, инфекции, коронавирус, орви, эпидемиология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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