Пассажиров предупредили об увеличенном интервале движения составов на "оранжевой" ветке метро в Петербурге

На станциях скопилось большое количество людей, поэтому их временно закрывали.

Вечером 8-го февраля поезда на оранжевой ветке метрополитена Петербурга ходили с увеличенным интервалом. Причиной тому стала неисправность состава на станции "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе городской подземки.

Неисправность обнаружили в 17:07. Состав отправился своим ходом. Из-за большого пассажиропотока закрыли станции "Проспект Большевиков", "Новочеркасская" и "Спасская". На данный момент их уже открыли для входа и выхода пассажиров.

Интервал движения на 4-й линии метро восстанавливается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский метрополитен потратит почти 10 млрд рублей на 96 новых вагонов.

Фото: Telegram / Протестный Петербург