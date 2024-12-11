Экослужбы Петербурга собрали почти 12 тонн опасных отходов за неделю

В рамках программы приема опасных отходов от населения городские экокоманды приняли от жителей Петербурга более 11,8 тонны опасных отходов, подлежащих утилизации и обезвреживанию.

С 13 по 19 января жители Петербурга направили 329 обращений в аварийные экологические службы города по вопросам экологической безопасности. Эту информацию предоставил Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

За эту неделю специалисты аварийной службы ГБУ "Экострой" выполнили 27 выездов. Из них 25 были связаны с обследованием территорий после устранения аварийных ситуаций, а оставшиеся два касались иных случаев химического загрязнения. Во время выездов специалисты собрали килограмм ртутьсодержащих отходов и один медицинский термометр.

Кроме того, специалисты СПб ГКУ "Пиларн" дважды выезжали на вызовы, связанные с возможным загрязнением водоемов нефтепродуктами. В результате визуального мониторинга следы нефтепродуктов выявлены не были. Также сотрудники ГКУ "Пиларн" провели оценку ледовой обстановки, осуществляя мониторинг акватории Невы на аварийно-спасательном буксире-ледоколе "Невская застава".

В рамках программы приема опасных отходов от населения городские экокоманды приняли от жителей Петербурга более 11,8 тонны опасных отходов, подлежащих утилизации и обезвреживанию. Среди них были свыше 4,3 тонны автомобильных шин, 3 тонны батареек и аккумуляторов, более 2 тонн разнообразной техники и свыше тонны химических отходов. Дополнительно было собрано 856 килограммов люминесцентных и 127 килограммов светодиодных ламп, 443 килограмма просроченных медикаментов, три килограмма противогазов и 15 килограммов термометров.

Обращения по вопросам экологической безопасности принимаются мобильной экологической службой по телефону: 417-59-36 (работает круглосуточно).

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Фото: Правительство Петербурга