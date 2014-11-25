В Петербурге запустили пешеходный квест по центру города

Участники квеста узнают, где жили слоны при Екатерине II, забегут в гости к рок-звездам, посетят атмосферные дворики с художественными инсталляциями.

Телеканал "Санкт-Петербург" запустил пешеходный квест по центру города. Самые активные участники прогулки получат призы и яркие эмоции.

Горожане посетят интересные места в самом сердце города на Неве. Присоединиться к квесту можно в сообществе телеканала в соцсети "ВКонтакте".

Участники квеста узнают, где жили слоны при Екатерине II, забегут в гости к рок-звездам, любознательные петербуржцы посетят атмосферные дворики с художественными инсталляциями, пройдут через дворы-колодцы, украшенные граффити и арт-объектами, к главным достопримечательностям нашего города.

Для того, чтобы стать участником уникального пешеходного квеста, нужно выполнить два простых действия: зарядить телефон для увлекательного путешествия по городу и написать в паблик телеканала в личные сообщения "ВКонтакте", использовав команду "Начать". На протяжении всей прогулки участников квеста будет сопровождать "гид". Он будет отправлять новые геоточки и незабываемые, иногда сложные задания к ним.

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Фото: Pxhere