Омолаживание тополей проходит в Красногвардейском районе

Работы проводятся арбористом, специалистом по верхолазным работам и методам канатного доступа.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга проводится процедура омоложения старых тополей на улицах Казанская и Таллинская. Специалисты садово-паркового хозяйства "Охтинка" выполняют важную работу по уходу за этими деревьями, пишет "Петербургский дневник".

Пресс-служба администрации Красногвардейского района сообщила, что такая обрезка необходима для увеличения продолжительности жизни деревьев, а также обеспечения безопасности местных жителей и их имущества.

Работы проводятся арбористом, специалистом по верхолазным работам и методам канатного доступа. Этот профессионал помогает деревьям обрести новый виток жизни, удаляя лишние ветви и способствуя укреплению корней.

Ранее мы сообщили о том, что ветер повалил около 20 деревьев в Петербурге.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского