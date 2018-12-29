На Фурштадской у мальчика в руках взорвалась петарда

Он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Петербургские полицейские устанавливают детали происшествия, в ходе которого в больницу в состоянии средней степени тяжести попал 12-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Телефонограмма поступила в полицию Адмиралтейского района 27 января 2019 года. В ней сообщалось, что от одного из домов по Фурштадской улице с взрывной травмой, множественными рваными ранами правой кисти госпитализирован 12-летни мальчик. По словам родителей, у ребенка взорвалась петарда в руках.

Проводится проверка.

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