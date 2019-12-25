Более 7 тысяч водителей в Петербурге ограничили в правах из-за долгов

Приставы Петербурга взыскали 373 млн рублей благодаря запрету на вождение.

С начала 2026 года судебные приставы временно ограничили право управления транспортными средствами для 7146 жителей Петербурга. Благодаря этой мере удалось взыскать более 373 млн рублей задолженности, сообщили в городском управлении Федеральной службы судебных приставов.

Почти 4 тысячи исполнительных производств касались неуплаты алиментов. После введения ограничений должники перечислили на содержание детей около 332 млн рублей.

Временный запрет на управление автомобилем могут установить, если сумма задолженности превышает 10 тыс. рублей. Ограничение применяется не только к неплательщикам алиментов, но и к тем, кто обязан возместить вред здоровью, ущерб от преступления и исполнить некоторые другие обязательства.

При этом водительское удостоверение у должника не изымают. Право управления транспортом приостанавливают до погашения долга или появления других предусмотренных законом оснований для отмены ограничения.

Ранее мы сообщали, что на Загородном проспекте иномарка вылетела на тротуар и сбила трех пешеходов.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти