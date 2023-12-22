Движение по дамбе частично ограничат с 1 по 3 апреля

Водителей просят быть внимательными и следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать установленный скоростной режим.

С понедельника, 1 апреля, в тоннеле Петербургской дамбы вводят ограничения. Представители пресс-службы комплекса защитных сооружений (КЗС) сообщили, что на одном из участков планируются регламентные работы и работы по восстановлению.

Так, по 3 апреля движение будет ограничено в Финском транспортном отсеке (внешнем кольце). В КЗС подчеркнули, что возможны полные остановки транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, не превышающее 7-10 минут в соответствии с регламентом.

Водителей просят быть внимательными и следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать установленный скоростной режим.

Ранее мы сообщили о том, что с 1 по 7 апреля на двух участках КАД перекроют одну полосу движения.

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"