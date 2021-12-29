C 22 января в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам

Некоторые ограничения на дорогах будут действовать по 8 апреля.

С 22 января в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 22 по 23 января в связи с работами по прокладке инженерных сетей закрывается направление движения транспорта по Киевской улице (от дома №5/6 по Киевской улице до Заозерной улицы).

С 25 по 28 января в связи с работами по реконструкции телефонной сети движение закроется по Гагаринской улице (от набережной Кутузова к Шпалерной улице), с 29 по 30 января – по улице Чайковского (от Гагаринской улицы до Соляного переулка) и с 31 января по 1 февраля – по улице Оружейника Фёдорова (от Гагаринской улицы до Соляного переулка).

Также с 25 января по 8 апреля в связи с продолжением работ по прокладке водопровода будет закрыто движение транспорта по Железнодорожному проспекту (от Белевского проспекта до улицы Седова) и ограничат движение по Варфоломеевской улице (от улицы Седова к Белевскому проспекту).

Ранее мы сообщали об ограничениях на дорогах, которые действуют с 15 января. Некоторые ограничения на дорогах будут действовать до 14 октября.

Фото: Piter.TV