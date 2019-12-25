На КАД между Красносельским и Ропшинским шоссе вводятся ограничения движения

В этот период на первых двух рядах скорость транспорта будет ограничена до 50 км/ч.

На участке КАД между Красносельским и Ропшинским шоссе вводится ограничение движения, согласно сообщению пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В Петербурге продолжаются работы по уборке зимних загрязнений на кольцевой автодороге. С 26 марта будут введены временные изменения на юго-западном секторе КАД.

С 26 марта по 2 апреля движение на третьем ряду внутреннего кольца КАД с 85-го по 93-й километр, между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе, будет приостановлено. В этот период на первых двух рядах скорость транспорта будет ограничена до 50 км/ч.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют движение на 5 дней.

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