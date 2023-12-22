В график ограничения движения транспорта на 2024 год в Петербуге включили более 700 адресов

Наибольшее количество работ, затрагивающих транспортную ситуацию, запланировано в Петроградском районе.

Смольный опубликовал график всех ограничений и закрытий дорожного движения на 2024 год. Всего более 700 адресов во всех районах города внесены в график, сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Наибольшее количество работ, затрагивающих транспортную ситуацию, запланировано в Петроградском районе – 72, а минимальное – в Кронштадтском районе – 21. ГАТИ подчеркнули, что опубликованная информация является предварительной, и заказчики должны согласовать свои работы на дорогах перед началом выполнения работ.

В случае изменения ситуации в городе, специалисты ГАТИ не будут согласовывать работы на дорогах во избежание транспортного коллапса.

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Фото: Piter.TV