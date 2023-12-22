Укрепление фундамента Михайловского театра завершат к середине осени

Для обеспечения безопасности на период реставрации установят временные ограждения со стороны площади Искусств, набережной канала Грибоедова, Инженерной улицы и пешеходной галереи.

Ремонт фундамента здания Михайловского театра в Петербурге начнётся в ближайшее время. Работы планируется завершить к середине осени. Основная особенность предстоящих мероприятий заключается в том, что большая часть работ будет выполняться вручную. Гидроизоляционный состав будет наноситься кистями или с помощью шнековых растворонасосов с последующим втиранием в основание здания. Это обусловлено необходимостью бережного отношения к историческому объекту и обеспечения качественного восстановления его гидроизоляции.

Для обеспечения безопасности на период реставрации установят временные ограждения со стороны площади Искусств, набережной канала Грибоедова, Инженерной улицы и пешеходной галереи. Однако зрители по-прежнему смогут посещать спектакли в Михайловском театре.

Ранее мы сообщили о том, что в Адмиралтейском районе ограничат проезд по Старо-Петергофскому проспекту.

Фото: ГАТИ