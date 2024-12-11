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Рецидивиста подозревают в грабеже в отношении матери в Петербурге
Сегодня, 9:19
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Рецидивиста подозревают в грабеже в отношении матери в Петербурге

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По словам пенсионерки, сын отобрал у нее мобильный телефон и банковские карты, а после с этих карт потратил 58 тыс. рублей.

В Приморском районе задержан подозреваемый в грабеже в отношении собственной матери. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 12 февраля к правоохранителям обратилась 72-летняя жительница дома 149к1 по Приморскому проспекту с заявлением о том, что ее ограбил сын, которому 36 лет. По словам пенсионерки, он отобрал у нее мобильный телефон и банковские карты, а после с этих карт потратил 58 тыс. рублей.

Мужчину задержали, он был нетрезвым. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее на Piter.TV: рецидивист украл телефон у жительницы Лодейного Поля. 

Фото: Piter.TV

Теги: грабеж, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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