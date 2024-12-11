В отношении подростков, устроивших танцы со спущенными штанами рядом со Спасом на Крови, возбуждено уголовное дело

На видеозаписи видно, как участники снимают брюки и демонстрируют свои гениталии.

Подросткам, участвовавшим в съемках видео возле храма в Петербурге, грозит до одного года тюремного заключения, сообщают "Фонтанке" источники в правоохранительных органах. Уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) было возбуждено 20 января после появления видео, на котором молодые люди танцевали в нижнем белье рядом с храмом Спаса на Крови.

На видеозаписи видно, как участники снимают брюки и демонстрируют свои гениталии. Согласно закону, за данное преступление предусмотрены различные виды наказания: штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 240 часов, принудительные работы на срок до одного года или лишение свободы на аналогичный срок.

Участниками скандального ролика оказались подростки 16 и 17 лет из Санкт-Петербурга и 13-летний житель Москвы. Ранее полиция уже провела беседу с ними.

Самый молодой участник инцидента принес извинения перед камерой. Он приобрел известность благодаря своему видеоблогу и нескольким музыкальным трекам, у него насчитывается около 130 тысяч подписчиков.

Ранее мы сообщили о том, что транспортная полиция задержала подозреваемого в поджоге тепловоза на станции Ручьи.

Фото: Piter.TV