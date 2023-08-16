В честь Дня пограничника Дворцовый и Троицкий мосты получат праздничное оформление

Специальная программа будет активна с 00:00 28 мая до 3:00 29 мая.

Сегодня, 28 мая, в День пограничника, в Петербурге состоится праздничная иллюминация Дворцового и Троицкого мостов, выполненных в символичных цветах пограничного знака — зеленом и красном. Сообщение об этом поступило от Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, пишет "Петербургский дневник".

Цветовая гамма оформления призвана подчеркнуть героизм, смелость, верность долгу и благородство сотрудников пограничных подразделений.

Специальная программа подсветки будет активна с 00:00 28 мая до 3:00 29 мая.

Ранее мы сообщили о том, что особый сценарий подсветки украсит Санкт-Петербургскую телебашню в День пограничника. Специальный световой сценарий гармонично впишется в программу городских торжеств, приуроченную к данному профессиональному празднику. Световое шоу откроется в ночь с 28 на 29 мая 2025 года, демонстрируя праздничный облик башни жителям и гостям города с 22:45 до трёх утра. Стоит отметить, что последнее включение уникальной архитектурно-художественной подсветки состоялось на башне в мае месяце в рамках празднования Дня Победы

Фото: Telegram / Комитет по энергетике