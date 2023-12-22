В Ленобласти очистили снег на 10 тыс. км дорог

Из-за предстоящей погоды дорожные службы призывают водителей соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость

Дорожные службы Ленинградской области справились с уборкой снега на более чем 10 тыс. км региональных дорог за прошедшие зимние выходные,сообщила пресс-служба администрации региона.

Кроме того, специалисты убрали 66 поваленных деревьев.

В ближайшее время Ленобласти и Петербурге ожидаются ливни, в некоторых районах с грозой. Ночью возможны заморозки, поэтому дорожные службы призывают водителей соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость.

Ранее мы сообщили о том, что велопробег до Павловска совершили жители Гатчины.

Фото: Правительство Ленобласти