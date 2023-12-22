Крыши нежилых зданий в Петербурге очистили от снега

В частности, к нежилым зданиям относятся и здания органов государственной власти: детские сады, школы, поликлиники.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга проконтролировала ход очистки крыш нежилых зданий от снега. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 30 января.

В частности, к нежилым зданиям относятся и здания органов государственной власти: детские сады, школы, поликлиники. Их в городе насчитывается около 5 тыс.

Для охвата такого количества объектов ГАТИ применяет информационную систему "Объекты городской среды". В нее занесены все здания органов власти, там же назначен ответственный за их уборку. Основной контроль за очисткой осуществляют администрации районов и профильные комитеты.

На данный момент отсмотрено 20% от всех соответствующих отчетов. Обращается внимание на качество очистки снега с крыш, соблюдение сроков выполнения задачи. Нарушения не выявлены.

Ранее мы рассказывали о том, что за неделю с петербургских улиц вывезли почти 280 тыс. кубометров снега.

Фото: Piter.TV