В Петербурге с 9 по 11 июня не будут работать более 15 фонтанов

Сооружения выключат ради промывки.

С 9 по 11 июня специалисты моют некоторые петербургские фонтаны: в частности, чистят чаши, промывают инженерные системы и проверяют состояние оборудования. Об этом рассказали в "Водоканале".

Сегодня выключат сооружения на Петровской набережной, 10, в Тургеневском переулке, 3, и на Каменноостровском проспекте, 1-3А. А 9-10 июня будут недоступны фонтаны "Слава" на Московском проспекте и возле дома 5 по Замшиной улице. Завтра отключат сооружения в Парке 300-летия и на улице Куйбышева, 10-11 июня – на Петергофском шоссе, 27, и в Ломоносове на Александровской улице. В среду перестанут работать фонтаны на аллее Смольного (первый и второй), Невском проспекте, 146 и 148, Московском проспекте, Английском проспекте, 13, второй в Парке 300-летия и на улице Решетникова, 9/1.

Проверьте и не удивляйтесь, если ваша любимая водная жемчужина окажется выключенной. У нее просто СПА-день. 12 июня, в День России, а также в выходные все фонтаны будут работать! Пресс-служба "Водоканала"

Ранее на Piter.TV: у "Лахта Центра" заработал горизонтальный фонтан.

Фото: Piter.TV; пресс-служба "Водоканала"