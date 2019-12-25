Петербуржец обвиняется в убийстве из-за денег, совершенном в 2002 году

Он зарезал знакомого, так как не хотел возвращать долг.

Житель Петербурга обвиняется в убийстве из-за денег, совершенном более 23 лет назад. Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Ленинградской области. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 6 апреля 2002 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде дома 28, корпус 4 по проспекту Косыгина, не желая возвращать денежный долг, кухонным ножом ударил знакомого в грудь. От полученного колото-резанного проникающего ранения мужчина скончался до приезда медиков.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Мужчине, который поджег сожительницу в Красном Селе, предъявили обвинение.

Фото: Piter.tv